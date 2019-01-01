Евгения Пастухова выпускающий редактор Конкурс по выбору главы Пермского района не состоялся из-за отсутствия Александра Кузнецова Поделиться Поделиться Твитнуть

Конкурс по выборы главы Пермского района признан несостоявшимся, так как действующий глава Александр Кузнецов не присутствовал на заседании из-за болезни.

Другие кандидаты — глава Кондратовского сельского поселения Вера Утёмова и депутат Фроловского сельского поселения Владимир Пищальников — не набрали нужного количества голосов.

Таким образом, будет объявлен новый конкурс. Дату назначат 26 декабря.