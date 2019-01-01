Евгения Пастуховавыпускающий редактор
Конкурс по выбору главы Пермского района не состоялся из-за отсутствия Александра Кузнецова
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Конкурс по выборы главы Пермского района признан несостоявшимся, так как действующий глава Александр Кузнецов не присутствовал на заседании из-за болезни.
Другие кандидаты — глава Кондратовского сельского поселения Вера Утёмова и депутат Фроловского сельского поселения Владимир Пищальников — не набрали нужного количества голосов.
Таким образом, будет объявлен новый конкурс. Дату назначат 26 декабря.
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