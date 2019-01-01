Дмитрий Енцов журналист Объявлен седьмой аукцион на 2020 год по наружной рекламе Поделиться Поделиться Твитнуть

Департамент имущественных отношений администрации Перми объявил очередные торги по местам под наружную рекламу. Аукцион состоится 4 февраля 2020 года.

Всего выставлено 33 лота на места под сити-борды и щиты. Больше всего лотов относятся к ул. Якутской (пять лотов под двусторонние щиты).

Начальная цена лотов — от 62 577 руб. Самый дорогой лот относится к двустороннему щиту без подсветки на Восточном обходе, начальная цена которого — 225 504 руб.

Напомним, основная масса лотов была разыграна с января по май 2019 года. Но из 916 лотов разыгранными оказались 540, на остальные не нашлось претендентов.

На 2020 год уже назначено семь аукционов. Они состоятся 10, 14, 21, 23, 28 и 30 января и 4 февраля. На них в общей сложности разыграют 183 лота.