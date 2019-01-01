Свыше 1 тыс. жителей Прикамья впервые вышли на связь «МегаФона» Поделиться Поделиться Твитнуть

В новогоднюю ночь — 2020 более 1 тыс. жителей малых сёл и посёлков Пермского края впервые услышат голос родных и друзей по мобильному телефону. Надёжная связь и интернет появились даже там, где проживают чуть более 200 человек. Это стало возможным благодаря совместному проекту министерства информационного развития и связи региона и «МегаФона».

Инженеры оператора установили базовые станции в посёлке Шемейном Усольского района (260 жителей), селе Нижний Лып Большесосновского района (300 жителей), посёлке Верх-Буждом Кудымкарского района (265 человек), селе Осиновик Еловского района (250 человек). Ранее качественной связи здесь не было ни у одного телеком-оператора.

Теперь жители этих населённых пунктов могут общаться с родными и близкими по мобильному телефону, звонить в экстренные службы, пользоваться необходимыми интернет-сервисами и получать электронные государственные и муниципальные услуги.

Илья Головнин, директор «МегаФона» в Пермском крае:

— Чтобы обеспечить максимальное покрытие сети, в каждом поселении мы разместили базовые станции на возвышенной местности. Мы с опережением сроков выполнили план по запуску сети в малочисленных населённых пунктах. Уже в первые недели работы нагрузка на базовые станции выросла в 1,5 раза. Самым интернет-активным стало село Нижний Лып, а самым общительными — жители посёлка Верх-Буждом.

Телеком-оборудование на установленных базовых станциях устойчиво к любым погодным условиям. Универсальные климатические шкафы, размещённые на объектах, обеспечивают работу техники от -50 C до + 50 C. Качество связи и надёжность услуг для абонентов «МегаФона» в круглосуточном режиме контролируют специалисты единого центра управления сетью.

Строительство и запуск объектов связи удалось реализовать в партнёрстве с органами власти и местного самоуправления. Как сообщили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, обеспечение жителей удалённых сельских поселений Пермского региона доступом к качественной мобильной связи совместно с «МегаФоном» и другими провайдерами проводилось в рамках госпрограммы «Развитие информационного общества». Благодаря ей к 2022 году связь будет проведена во все населённые пункты Прикамья численностью от 250 до 2 тыс. человек. Жители региона получат не только голосовую связь, но и мобильный интернет, что повысит качество жизни, откроет возможность использования государственных услуг в электронном виде, онлайн-сервисов для дополнительного образования, общения.

По данным пресс-службы «МегаФона»