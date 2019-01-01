Во Фролах открылся естественнонаучный детский сад Поделиться Поделиться Твитнуть

В селе Фролы открылся детский сад «Галактика» на 350 мест. Ранее здесь работал лишь один сад на 174 места.

Площадь трёхэтажного здания составляет 5,8 тыс. кв. м. Общая территория — 11,5 тыс. кв. м, что позволило разместить здесь детские площадки, веранды, зелёные насаждения и освещение.

Детский сад имеет естественнонаучную направленность. В рамках образовательной программы детям будут преподавать основы астрономии и базовые знания по экологии. Для учреждения приобретены детская обсерватория, мобильный планетарий, модель Солнечной системы, естественнонаучная экспериментальная лаборатория и другое интерактивное оборудование.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Детский сад — один из самых лучших, современных. Видно, что организаторы, педагоги подошли с фантазией. Ребята, вам точно будет интересно. Здесь самые современные конструкторы, робототехника. И вы, выходя вечером домой из детского сада, делитесь вашими открытиями с родителями.

Стоимость строительства детского сада «Галактика» составила 247 млн руб., из них 174 млн руб. — средства федерального бюджета, направленные по нацпроекту «Демография».