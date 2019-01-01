В новогодние праздники 15 музеев Пермского края будут работать бесплатно Поделиться Поделиться Твитнуть

Самые длинные выходные года обещают быть в Пермском крае насыщенными. Праздничные события пройдут во всех муниципалитетах. Любителей культурного досуга ждёт множество приятных сюрпризов.

Первый состоит в том, что сориентироваться в праздничной культурной программе и составить свой новогодний маршрут уже сейчас можно на сайте: http://permartnight.ru. Рубрикатор сайта позволяет не заблудиться в огромном множестве событий (а их, по данным краевого министерства культуры, в праздники запланировано 3800) и выбрать именно те, которые сделают праздники яркими.

Спектакли и выставки, музыкальные вечера и фестивали… Кроме уже известных локаций: Пермской краевой филармонии, Театра оперы и балета, Пермской художественной галереи, Пермского академического Театра-Театра — в новогоднюю программу включились новые площадки. Впервые в зимние каникулы свои двери откроет «Завод им. Шпагина», где с 26 декабря по 6 января пройдёт фестиваль «СнегоWeek». На него ожидаются динамичные и любознательные горожане, которые готовы побывать на кинопоказах, посетить самый сладкий маркет Sweet Land и обучиться новому на мастер-классах для детей и взрослых. Подробную программу фестиваля можно посмотреть на сайте «Завода Шпагина».

Будет чем заняться вдали от Перми. В новогодние каникулы во всю мощь заработают три десятка социальных кинозалов, которые были открыты с 1 по 25 декабря. «Для них подготовлена отдельная программа. А неё вошли интересные фильмы из фонда Пермской синематеки. Вход на все показы будет бесплатным», — пояснил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Ещё один новогодний сюрприз состоит в том, что 15 музеев Прикамья будут работать в режиме свободного входа для всех посетителей. Таким образом, открывается возможность посетить ключевые выставки и постоянные экспозиции.

Например, в Пермской художественной галерее в зимние праздники будут работать целых три выставки. Во-первых, «Шедевры кремлёвских мастерских» — более трёх десятков предметов из собрания Оружейной палаты Московского Кремля. Во-вторых, выставка живописи московской художницы Катерины Филимоновой «Реконструкция», на которой можно увидеть здания и улицы Москвы, Рима и Перми. В-третьих, фотовыставка, посвящённая 70-летию фотографа Валерия Заровнянных и составленная снимками памятников храмовой архитектуры и природы Северного Урала.

По словам директора Пермской художественной галереи Юлии Тавризян, будет что посмотреть и на постоянной экспозиции. «К Новому году все произведения экспозиции вернулись на свои привычные места. Некоторые картины путешествовали с выставкой «Сокровища музеев России». В частности, на своё прежнее место вернулось полотно «Павел и Варнава в Листре» Якоба Йорданса», — пояснила Юлия Борисовна. Кроме этого, все праздничные дни в галерее будут проходить лекции и мастер-классы.

В Пермском краеведческом музее и его филиалах тоже будет что посмотреть. В частности, в Доме Мешкова можно будет увидеть новую выставку «Клад из дома Лары» — это тот самый фарфор, обнаруженный прошлым летом при раскопках. Как пояснил заведующий отделом социально-культурной деятельности Сергей Островский, в «Хохловке» в праздничные дни традиционно пройдут фольклорные реконструкции. «Седьмого, девятого и 11, а также 13, 15 и 16 января мы устроим там реконструкции рождественских и святочных обрядов», — пояснил Сергей Островский.

Полный список музеев-участников акции с бесплатным входом таков: Пермская государственная художественная галерея, Музей современного искусства PERMM, Пермский краеведческий музей (Дом Мешкова), Музей пермских древностей, Музей-диорама в Мотовилихе, Дом-музей Н. Г. Славянова, Дом-музей «Подпольная типография», Детский музейный центр, Исторический парк «Россия — моя история», Коми-Пермяцкий краеведческий музей (Кудымкар), Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36» (Чусовской район, д. Кучино), Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» (Пермский район, село Хохловка), Дом-музей В. В. Каменского (Пермский район, село Троица), Музейный комплекс «Дом Пастернака» (Александровский район, поселок Всеволодо-Вильва) и Осинский краеведческий музей (город Оса). Все музеи будут работать в своём обычном режиме, установленном на время праздничных дней.