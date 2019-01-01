Мария Сыропятова Предприниматели Прикамья приобрели право заготовки 1 млн кубометров древесины Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2019 году краевое министерство природных ресурсов реализовало малому и среднему бизнесу права на заготовку 1 млн кубометров древесины. Ресурс разыгран в составе 454 лесосек на девяти аукционах. За одиннадцать месяцев 2019 года в краевой бюджет поступило уже 170 млн руб.

По данным ведомства, в 2018 году объём предоставления лесного ресурса малому и среднему бизнесу — 608 тыс. кубометров древесины, в 2017 году — 443 тыс. кубометров, в 2016 году — 217 тыс. кубометров.

Напомним, Лесной кодекс РФ позволил проводить аукционы по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в составе земель Лесного фонда для заготовки субъектами малого и среднего предпринимательства в 2015 году. В Пермском крае такие торги проводятся с 2016 года.