Сергей Данилов Итоги года и новые проекты озвучены в ходе встречи ветеранов и губернатора Прикамья В ходе традиционной предновогодней встречи власти и актив ветеранских организаций обсудили планы года Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 24 декабря, губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с ветеранами войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В рамках встречи глава Прикамья наградил трёх председателей ветеранских организаций за активную общественную деятельность и патриотическое воспитание молодёжи.

Благодарственные письма губернатора Пермского края получили председатель Чусовского совета ветеранов Зинаида Журавлёва, председатель Нытвенского совета ветеранов Нина Власова и председатель Лысьвенского совета ветеранов Владимир Волков. Глава Прикамья поблагодарил их за работу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

В рамках традиционной встречи Максим Решетников подвёл итоги уходящего года. Глава региона отметил, что в целом в крае наблюдается стабильное экономическое развитие, рост инвестиций и промышленности. Особое внимание было уделено социальной сфере, здравоохранению, ЖКХ и строительству дорог. За год были открыты онкологические и кардиологические центры, ведётся работа по повышению транспортной доступности до медицинских учреждений, открыты новые современные школы, построены новые дороги, значительно повысился уровень газификация региона, открыты службы социальных участковых.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Это первые предварительные итоги года. Год получился неплохой с точки зрения экономического развития, с точки зрения роста промышленности, роста инвестиций, у нас очень хорошие показатели. Сейчас рост доходов, который у нас есть, — если в прошлом году мы направляли на инвестиции, то со следующего года мы значительную часть направили на индексацию социальных выплат, социальных расходов.

С вниманием относятся власти региона и к потребностям лиц старшего возраста. В Пермском крае принята и действует программа «Пермское долголетие». Этот документ направлен на поддержку старшего поколения и повышение качества их жизни.

Программа состоит из комплекса мероприятий, включающих в себя диспансеризацию и скрининги состояния здоровья, занятия физической культурой и спортом, организацию досуга, получение образования и новых навыков (обучение цифровым технологиям), «серебряный» туризм и добровольчество, занятость и многое другое.

Узнать о различных активностях, которые предусмотрены «Пермским долголетием», вскоре позволит специальный «Социальный навигатор» для старшего поколения. Этот ресурс разместится на базе портала «Управляем вместе» и объединит информацию обо всех услугах для пожилых граждан по принципу «единого окна». Социальный навигатор предложит человеку чёткую и понятную маршрутизацию — зачем и куда обращаться. Уже сегодня на портале можно ознакомиться с перечнем спортивных площадок вблизи дома, получить другую нужную информацию.

Кроме этого, в регионе уже год активно работает служба «социальных участковых», как раз старшее поколение наиболее часто встречается с ними. Одна из главных задач этой службы сегодня — это диспансеризация, даже из самых труднодоступных населённых пунктов они доставляют пенсионеров, ветеранов, инвалидов в медицинские учреждения. До конца декабря они выйдут к каждому ветерану в Пермском крае и поздравят его с наступающим Новым годом.

Павел Фокин, министр социального развития Пермского края:

— Этот год был посвящён началу реализации программы «Пермское долголетие». В этом году проведён большой объём работы. В рамках программы компьютерной грамотности обучили около 3,5 тыс. человек. В следующем году планируется увеличить это показатель до 8—10 тыс.

Новостями в ходе встречи поделились и ветераны. Рассказали они о своих планах на туристический сезон. Напомним, что ветераны со всех территорий края совершили 2 тыс. поездок в рамках проекта «Серебряный туризм» и стали лидерами проекта в масштабах страны.

Председатель организации «Ветераны «Пермских моторов» Рашид Исламович Дзунза рассказал участникам встречи о получившем краевой грант проекте «Цифровая молодость моя». Он будет рассказывать о непростой судьбе подростков войны, которые наравне со взрослыми работали на заводе по 16 часов в сутки. Выставка-инсталляция появится на «Заводе Шпагина» в апреле следующего года.