Кудымкарское коммунальное предприятие предложило местной жительнице 5 тыс. руб. компенсации за падение ребёнка в люк Поделиться Поделиться Твитнуть

Кудымкарский городской суд утвердил мировое соглашение между местной жительницей и ООО «Кунгурское коммунальное предприятие» по спору о возмещении морального вреда. Об этом сообщает телекомпания «ВЕТТА».

Ранее четырёхлетний сын истицы провалился в открытый канализационный люк и получил черепно-мозговую травму. Истица потребовала компенсации морального вреда в размере 200 тыс. руб. В ходе судебного заседания ответчик предложил истице заключить мировое соглашение, по которому он признаёт свою вину и готов возместить моральный вред в размере 5 тыс. руб. Истица согласилась с данными условиями. Производство по делу прекращено.