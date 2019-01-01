Григорий Серёдкин Инфляция в ПФО оказалась самой низкой в России Поделиться Поделиться Твитнуть

Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе составила 3,2%, по сравнению с 3,5% в октябре. Это самый низкий уровень в стране, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России

Снижению инфляции в Приволжье способствует расширение предложения на продовольственных рынках мяса, овощей и сахара, а также открытие новых производств. Из-за конкуренции местных производителей стоимость курицы и свинины в Приволжье традиционно ниже, чем в остальных федеральных округах.

Благодаря хорошему урожаю сахарной свёклы в этом году и высоким запасам сахара цены на него уменьшались в годовом выражении пять месяцев подряд. Сейчас стоимость сахара в округе находится на уровне значений шестилетней давности.

Обильный урожай обеспечил и снижение цен на овощи. За год подешевели большинство овощей: картофель, капуста, морковь, лук. Зерновой урожай также превысил прошлогодний, что замедлило рост цен на продукты переработки зерновых. Снизился темп удорожания хлеба, макаронных изделий и круп. Исключением стало повышение цен на гречневую крупу как результат сокращения посевных площадей.

По данным источника, инфляция в России замедляется быстрее, чем прогнозировалось. Годовой темп прироста потребительских цен в ноябре понизился до 3,5% (с 3,8% в октябре 2019 года) и, по оценкам на 9 декабря, составил 3,4%.