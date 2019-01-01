Дмитрий Енцов журналист Прокуратура нашла нарушения при строительстве дома «Трестом №14» Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Кировского района Перми обнаружила нарушения при строительстве многоквартирного дома по адресу ул. Сокольская, 10б. Строительство ведёт ПАО «Строительно-монтажный трест №14».

Как сообщили в надзорном органе, установлено, что строительство указанного объекта ведётся в отсутствие соответствующего разрешения, что является нарушением градостроительного законодательства.

«Выявленные обстоятельства создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также ущемляют права участников долевого строительства», — сообщили в прокуратуре.

В отношении генерального директора ПАО «Строительно-монтажный трест №14» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию), также внесено представление, которое находится на рассмотрении.