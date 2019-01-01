Григорий Серёдкин Пермский аэропорт может отказаться от возвращения комнаты для курения Поделиться Поделиться Твитнуть

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в российские аэропорты вернутся комнаты для курения. Ими смогут воспользоваться пассажиры, прошедшие предполётный досмотр. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

В международном аэропорту «Пермь» на запрос «Нового компаньона» ответили, что закон носит рекомендательный характер.

«Окончательного ответа нет. Мы ещё не рассматривали этот вопрос. Закон носит рекомендательный характер, поэтому в каждом аэропорту самостоятельно решают, будет ли в нём помещение для курения», — сообщил пресс-секретарь международного аэропорта «Пермь» Евгений Кузнецов.

Напомним, с 2013 года «антитабачным законом» в России запрещено курение в общественных местах, в том числе на вокзалах и в аэропортах.