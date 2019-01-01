Экс-губернатор Пермского края назначен представителем РФ в Международном бюро по расследованию авиакатастроф Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Басаргин



Бывший губернатор Пермского края, а ныне руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин назначен представителем России в руководящем совете Международного бюро по расследованию авиапроисшествий и серьёзных инцидентов (МБРА). Об этом сообщает ТАСС.

МБРА — новый международный орган по расследованию авиакатастроф. Документ о его создании планируется ратифицировать до конца года, сообщал ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Создание новой организации по расследованию авиакатастроф не означает выход РФ из Межгосударственного авиационного комитета. В ноябре РФ и Армения подписали соглашение о создании МБРА. По словам Дитриха, до конца года к соглашению присоединится Казахстан. Планируется, что постепенно все страны ЕАЭС присоединятся к бюро.

Основной функцией бюро станет экспертное расследование обстоятельств авиационных происшествий. Это в том числе разработка и использование общего набора правил и процедур по расследованию авиапроисшествий и серьёзных инцидентов, материалов и справочников, руководств для специалистов по расследованию; обмен данными о происшествиях и инцидентах с ИКАО; оснащение комиссий по расследованию необходимым оборудованием; обучение специалистов по расследованию; выпуск рекомендаций по безопасности полётов; эффективное использование технических и финансовых ресурсов в целях расследования происшествий и инцидентов и ряд других.