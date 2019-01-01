Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 24 декабря
Щекотливая централизация. Максим Решетников взял курс на госкапитализм.
Алексей Кыласов: Не вижу ничего плохого, если российские спортсмены сменят гражданство. Руководитель Центра традиционных игр и спорта Института наследия — об «олимпийской» дисквалификации России, альтернативных играх и возможности выступления спортсменов под нейтральным флагом.
Ход конём. Депутат Госдумы заявил об отказе от мандата.
Ноутбук как недвижимость. Чего ждать от налоговых инспекций в следующем году.
Доброта преобразит мир. Завершилась программа «Пермский край — территория культуры 2019».
Кодекс прикамской кухни. Международная группа экспертов исследовала возможность создания в Пермском крае «маршрута гурмана».
Во власти бюджета. Экономический рост в 2020 году зависит от госрасходов.
Павел Морозов: Встречаются подрядчики, которые не понимают, что это чертёж. Директор ГБУ «Управление автодорожного проектирования» — об улице Строителей, недобросовестных подрядчиках и о том, почему дороги в России в среднем хуже, чем в Скандинавии.
От Атланты до Перми. Почему в городах по всему миру застройщики и власть взаимодействуют одинаково.
Проводили Год театра. Лауреаты краевой премии в сфере культуры и искусства получили свои награды.
Пермские божества. Теодор Курентзис — герой документального фильма и медиакумир.
Красный — самый новогодний цвет. В минувшие выходные в Перми прошёл «Red Market».