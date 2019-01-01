Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 24 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Щекотливая централизация. Максим Решетников взял курс на госкапитализм.

Алексей Кыласов: Не вижу ничего плохого, если российские спортсмены сменят гражданство. Руководитель Центра традиционных игр и спорта Института наследия — об «олимпийской» дисквалификации России, альтернативных играх и возможности выступления спортсменов под нейтральным флагом.

Ход конём. Депутат Госдумы заявил об отказе от мандата.

Ноутбук как недвижимость. Чего ждать от налоговых инспекций в следующем году.

Доброта преобразит мир. Завершилась программа «Пермский край — территория культуры 2019».

Кодекс прикамской кухни. Международная группа экспертов исследовала возможность создания в Пермском крае «маршрута гурмана».

Во власти бюджета. Экономический рост в 2020 году зависит от госрасходов.

Павел Морозов: Встречаются подрядчики, которые не понимают, что это чертёж. Директор ГБУ «Управление автодорожного проектирования» — об улице Строителей, недобросовестных подрядчиках и о том, почему дороги в России в среднем хуже, чем в Скандинавии.

От Атланты до Перми. Почему в городах по всему миру застройщики и власть взаимодействуют одинаково.

Проводили Год театра. Лауреаты краевой премии в сфере культуры и искусства получили свои награды.

Пермские божества. Теодор Курентзис — герой документального фильма и медиакумир.

Красный — самый новогодний цвет. В минувшие выходные в Перми прошёл «Red Market».