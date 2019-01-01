Евгения Пастухова выпускающий редактор Большесосновский суд отменил «неуд» Вячеслава Буркова Поделиться Поделиться Твитнуть

Большесосновский районный суд признал незаконной и отменил неудовлетворительную оценку со стороны депутатов Земского собрания главе района Вячеславу Буркову по итогам ежегодного отчёта. Такое решение депутаты приняли 28 августа. Бурков оспорил его в суде. По его словам, оно было принято с нарушениями процедуры (отчёт не рассматривали на комитетах Земского собрания, не опубликовали, попросили отчитаться дважды, в мае и в августе). Кроме того, показатели, по которым измеряется работа главы, он выполнил. Мотивировочная часть решения будет готова после Нового года.

Отметим, что в феврале депутаты планировали поставить Буркову второй «неуд» и отправить его в отставку (такая процедура прописана в ФЗ-131). Однако, учитывая сегодняшнее решение суда, этот план, по всей видимости, не будет реализован.

Конфликт в территории тянется с весны 2019 года. Депутаты дважды отправляли Буркова в отставку (по Трудовому кодексу, в обход ФЗ-131 и устава), и тот дважды восстанавливал свои полномочия через суд. Сейчас депутаты отказываются принимать предложенный администрацией района проект бюджета. По словам Буркова, создана согласительная комиссия, но до конца января (предполагается, что в этому времени бюджет будет принят) территория будет жить по схеме 1/12 части бюджета 2019 года.