Вышел в свет очередной номер журнала «Компаньон magazine» Поделиться Поделиться Твитнуть

В холдинге «УРАЛХИМ» идёт масштабная цифровая трансформация. Мы поговорили с руководителем департамента информационных технологий филиала «ОЦО» Владимиром Руденко о нововведениях в компании и о том, почему люди — это новая нефть, «добыча» которой обходится бизнесу всё сложнее. Подробности — в материале «Большая оцифровка «УРАЛХИМа».

Известный россий­ский лингвист Максим Кронгауз рассказал нам о будущем современного русского языка и слишком большой ответственности, воз­лагаемой на слова. Он уверен, что «Говорить живо и ярко важнее, чем говорить правильно».

Нам удалось поговорить с одним из самых извест­ных экспертов в сфере инноваций Майком Бутчером. По его словам, Силиконовая долина — это не место, а состояние ума. Эксперт убеждён, что география стартапов не важна и «Российским бизнесменам надо научиться мыслить международными категориями».

Вместе с генеральным директором «Пермской фондовой компании» Сергеем Токаревым подводим итоги года на инвестиционном рынке и делаем прогнозы на следующий. О том, во что нужно инвестировать, читайте в материале «Рынок сейчас очень хороший».

Наши журналист и фотограф провели один день с генеральным директором «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» Сергеем Андроновым. О секретах успеха и о том, как быть лидером, он рассказал в интервью «Для бизнеса скорость — это всё».

Банковская сфера всегда находится на самом острие изменений в экономике. Как быть успешным и конкурировать с федеральными игроками? Где найти точки роста? Разбираемся вместе с председателем правления банка «Урал ФД» Алексеем Вырковым в интервью «На острие изменений».

Цифровизация — уже не просто модное слово. Кажется, что она проникла во все сферы жизни человека, в том числе в личную. О правилах игры в сфере виртуальных знакомств и о том, как цифровизация влияет на отношения людей, мы поговорили с социальным исследователем Денисом Самойловым. Интересные подробности — в интервью «Сервисы для знакомств как дорогой ресторан».

«Что читать в зимние каникулы?» Задавшись этим вопросом, мы обратились к директору независимого книжного магазина «Пиотровский» Михаилу Мальцеву.

Из года в год «Щелкунчик» становится музыкальным символом новогодне-рождественских каникул. В материале «Щелкунчик»: формула зимних праздников» мы решили разобраться, почему именно этот балет так тесно связан с ощущением чуда.

«Музыка меняет мир». PhD в бласти нейронаук Софья Куликова ответила на вопросы — действительно ли классика способствует работе мозга и есть ли у музыки целебные свойства.

Что такое «Млада»? Сложно ответить в двух словах. Для кого-то это судьба, для кого-то — любовь на всю жизнь, для кого-то — явление особого порядка в культурной жизни Перми. О том, как любимый пермяками коллектив подошёл к своему 30-летию, — в материале «МЛАДА #30летвместе».

Международный экс­перт моды Ирина Черняк рассказывает о создании успешного бренда и пермских дизайнерах в интервью «В России невероятный подъём модной жизни».

Екатерина Абрамова вместе с мужем год прожила Шэньчжэне, китайской «силиконо­вой долине». Рассказ и фоторепортаж о будничной жизни Поднебесной — в материале «Все краски нетуристического Китая».