Краевое ГУ МВД наконец нашло подрядчика для строительства дома на Вышке-2 Поделиться Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю после нескольких несостоявшимся торгов нашло подрядчика для строительства дома на ул. Сигаева, 10. На торги поступила одна заявка — от пермского ООО «Селве-Урал». Она признана соответствующей требованиям.

Напомним, предыдущие торги дважды не привлекали ни одной заявки. Максимальная стоимость контракта составляла 290,9 млн руб. Закупку финансирует федеральный бюджет. Подрядчик должен возвести 19-этажный дом к октябрю 2021 года.