К весне в Прикамье заработает мобильное приложение «Электронной школы» Поделиться Поделиться Твитнуть

Тестирование системы «ЭПОС» в рамках проекта «Электронная школа» завершено в 25 образовательных учреждениях Прикамья. До конца 2020 года планируется подключить к ней все школы Пермского края. Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников в своём Instagram.

Кроме того, к весне 2020 года появится соответствующее мобильное приложение.

По словам руководителя цифровой трансформации (CDO) в образовании Сергея Толчина, в рамках 22 Межрегиональной выставки-форума «Образование и карьера», которая пройдёт с 16 января, в Перми планируется провести круглый стол с директорами всех школ Пермского края. На нём будет представлена электронная система, а также дан старт её тиражированию. Обучение учителей остальных школ Пермского края будет проходить с февраля по июль 2020 года. В итоге в образовательной системе будут зарегистрированы более 16 тыс. учителей.

Напомним, система «ЭПОС» представляет собой облачную платформу. Она тестировалась в 15 школах Перми и 10 школах края. Интернет-платформа содержит все необходимые образовательные программы,​ инструменты для их создания и редактирования. Цифровой конструктор состоит из нескольких блоков: электронный журнал и дневник, библиотека и инфраструктура, которая обеспечивает работу этих двух модулей.

Система «Московская электронная школа» была передана Пермскому краю правительством Москвы как прототип. Региональная система получила название «ЭПОС» (электронная пермская образовательная система).