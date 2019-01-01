«Метафракс» вновь победил в конкурсе «100 лучших товаров России» Поделиться Поделиться Твитнуть

В зале заседания правительства Пермского края 20 декабря прошло награждение победителей федерального этапа 22-го конкурса программы «100 лучших товаров России».

В число победителей в номинации «Продукция производственно-технического назначения» лучшим признан продукт метанол технический, марка А, производства компании «Метафракс». Почётным знаком «Отличник качества» по итогам конкурса также отмечена лаборант химического анализа лаборатории по обслуживанию производства метанола службы технологического контроля ЦПЛ Наталья Мартяшева.

Награды на церемонии от имени предприятия получил начальник центральной производственной лаборатории предприятия Анатолий Пушкарёв.

«Наш метанол — продукт высочайшего качества. Высокая степень чистоты позволяет широко использовать его в химической, микробиологической, фармацевтической промышленности. При этом «Метафракс Групп» не останавливается на достигнутом, постоянно модернизируя свои технологические мощности. Без нашей продукции трудно представить жизнь современного человека», — заявил Анатолий Пушкарёв.

По сообщению пресс-службы «ПАО Метафракс»