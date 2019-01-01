Мария Сыропятова Более 1 млрд руб. инвестиций смогут вернуть аграрии Пермского края в 2020 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Половину из запланированных к возмещению прямых понесённых затрат на свои инвестпроекты сельхозпроизводители получат к концу 2019 года. Оставшиеся средства будут перенесены на следующий год. Как только аграрии завершат сбор документов по этим проектам, краевые власти просубсидируют инвестиционные затраты аграриям. Всего в 2020 году, по данным краевого правительства, на возмещение прямых понесённых затрат на инвестпроекты заложено более 1 млрд ру. (включая средства, оставшиеся с 2019 года).

По данным краевого минсельхозпрода, к концу 2019 года аграриям выплатят субсидии на возмещение прямых понесённых затрат в размере 355 млн руб., которые они инвестировали на развитие производства. Ещё 375 млн руб., запланированных на этот год, будут перенесены на следующий.

Как отметил губернатор Максим Решетников, сельхозтоваропроизводители не полностью используют средства выделенных им субсидий. Освоение средств субсидий составляет 90% —документы не успели получить по 13 проектам. По словам главы региона, это говорит о том, что надо усилить планирование реализации проектов. И основной вопрос касается сбора пакета документов.

«Этим нужно заниматься в процессе стройки — надо быстрее оформлять бумаги, чтобы вы скорее получали компенсации и закрывали кредиты, если они есть. В любом случае все эти деньги, которые в этом году вы не успели получить, мы перенесём на следующий год — они будут целевыми. Как только пакет документов у вас будет готов, мы сразу все деньги вам предоставим. То же самое касается недоосвоения по остальным статьям», —резюмировал губернатор.

По мнению директора ООО «Уралагро» Елены Качиной, программу по возврату прямых понесённых затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов в сельском хозяйстве Пермского края нужно продолжать, поскольку это стимулирует развитие аграрно-промышленного комплекса региона. С 2015 года на её предприятии были реализованы три инвестпроекта по модернизации.

«В результате на нашем предприятии была снижена себестоимость, повышено качество продукции, и теперь больше стали экономить на ресурсах, — рассказывает Елена Качина. — Сложность работы в сельском хозяйстве связана с тем, что всем нужно заниматься в комплексе, тогда будет результат», — считает руководитель сельхозпредприятия.

С 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа «Производительность труда», которая в 2018 году получила статус национального проекта. Участие в проекте обеспечивает предприятиям серьёзные меры поддержки. Речь не только о создании и развитии бережливого производства, но и о цифровизации и автоматизации труда. На краевом уровне c 2016 года действует программа, предусматривающая возмещение сельхозпроизводителям части прямых понесённых затрат при создании, реконструкции и модернизации производства. Это способствует реализации федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда».

В целом, по данным краевого минсельхозпрода, в 2019 году в регионе реализован 41 инвестпроект. На эти средства модернизированы 17 и построены 24 новых объекта агро-промышленного комплекса. Ещё 13 проектов предполагается завершить в 2020 году. Общий объём инвестиций по проектам —более 2 млрд руб. Это строительство семи новых объектов и реконструкция шести действующих. Реализация всех реализованных и уже начатых проектов в 2019 году позволит создать 7306 ското-мест, ввести в действие зернохранилище, девять зерносушильных комплексов общей мощностью переработки в 27,3 тыс. т. В результате будут увеличены объёмы производства продукции: сырого молока — на 15 тыс. т, мяса —на 1 тыс. т, и яиц — на 92 млн шт.

На воплощение инвестпроектов в отрасли молочного скотоводства в Пермском крае можно получить субсидии в размере до 55% затрат с учётом средств из федерального и краевого бюджетов, на выращивание мясного скота — до 50% затрат, а на модернизацию птицеводческих комплексов — 50% фактических затрат. Господдержка инвестиций в овощеводство может составить до 20%, а господдержка вложений в увеличение мощностей для хранения и переработки зерна — 30%. На проектную мощность объекты должны выйти не позднее двух лет с момента введения их в эксплуатацию.

Помимо прямой компенсации затрат сельхозпроизводители могут получить льготные кредиты на развитие производств. В 2019 году аккредитованные банки выдали 48 инвесткредитов на 1,3 млрд руб. При этом размер субсидии банкам от государства на недополученную прибыль составил 24 млн руб.

Ещё 14 млн руб. составили расходы на возмещение части лизингового платежа. По данным краевого минсельхозпрода, это составило только 37% от запланированных ассигнований. В общей сложности на эти цели на Пермский край было выделено 38 млн руб. В 2019 году в Пермском крае также были просубсидированы проценты по инвесткредитам прошлых лет: их общая сумма составила 38 млн руб., что составляет 100% от потребности сельхозпроизводителей.