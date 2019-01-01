Дмитрий Енцов журналист «Спортивными звёздами Прикамья – 2019» стали фигуристы Панфилова и Рылов Поделиться Поделиться Твитнуть

Стали известны победители ежегодной церемонии «Спортивная элита Прикамья» по итогам 2019 года. Вручение призов состоится 23 декабря.

Главный приз в номинации «Спортивная звезда Прикамья» получат пара фигуристов Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. В этом году они стали серебряными призёрами чемпионата мира среди юниоров.

Лучшим спортсменом по зимним олимпийским видам спорта стал саночник Владислав Южаков. В этом году он стал чемпионом мира в эстафете. По летним олимпийским видам – Екатерина Сорокина. В уходящем году она стала бронзовым призёром чемпионата Европы на открытой воде (дистанция 10 км).

Лучшим тренером стал наставник фигуристов Панфиловой и Рылова Павел Слюсаренко.

Лучшим игроком команды стал гандболист «Пермских медведей» Дмитрий Калугин. Он является членом молодёжной сборной России, участником молодёжного чемпионата Европы и стал финалистом первенства России среди юниоров до 22 лет.