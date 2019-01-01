Дмитрий Енцов журналист Северный железнодорожный обход Перми обойдётся в 20–22 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Проектирование и строительство Северного железнодорожного обхода Перми обойдётся ориентировочно в 20–22 млрд руб. Сумма озвучена 20 декабря в рамках подписания соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на период 2020–2022 гг. между правительством Пермского края и ОАО «РЖД».

Ранее заместитель начальника Свердловской ЖД Артём Панов сообщал, что выбран вариант прохождения трассы в районе станций Балмошная (на левом берегу) и Кабельная (на правом берегу реки Камы). Общая длина участка — 4,65 км, в том числе мостовой переход 2,4 км. Проектирование и прохождение государственной экспертизы намечено на 2020 год, строительство объекта начнётся в 2021 году.

«Есть все шансы реализовать этот проект к 2023 году», — заявлял ранее глава Прикамья Максим Решетников. По словам губернатора, строительство обхода важно для развития грузоперевозок и экономики региона в целом, потому что крупные промышленные предприятия Березниковско-Соликамского и формирующегося Губахинского промузлов смогут активно наращивать производство.