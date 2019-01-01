Алёна Беляева Молодые аграрии Прикамья могут получить до 300 тыс. руб. подъёмных Поделиться Поделиться Твитнуть

Из бюджета Пермского края на материальную поддержку молодых специалистов в сельском хозяйстве выделили 38,4 млн руб. Об этом «Новому компаньону» сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

Эти средства предполагается потратить за три года на привлечение молодых специалистов, востребованных в высокотехнологических предприятиях агропромышленного комплекса Пермского края.

В 2019 году молодым специалистам в сельском хозяйстве Пермского края было перечислено более 10 млн руб. По данным краевого минсельхозпрода, эту поддержку получили 78 молодых аграриев, в том числе 1,3 млн руб. было перечислено тем, кому уже исполнилось 30 лет.

После окончания ПГАТУ агроинженер Артём Боталов вернулся домой в Сивинский район. В ООО «Колхоз им.Ленина» молодой семье предоставили квартиру, а подъёмные пригодились для благоустройства. «Зарплаты в сельском хозяйстве небольшие, — говорит Артём Боталов. — У молодых специалистов они ещё меньше, чем у опытных сотрудников, а обустраиваться нужно. Поэтому такие выплаты важны для тех, кто задумывается о работе в сельском хозяйстве», — считает молодой агроинженер.

В ООО «Восход» двое молодых специалистов за последние годы получали материальную поддержку. Одна из них, бухгалтер предприятия Алёна Фонарёва, говорит, что о программе узнала вовремя и сложностей с заполнением документов не было. «Специалисты из министерства сельского хозяйства и продовольствия всё подробно объясняли, документы составили и подписали быстро, а средства поступали вовремя, — рассказывает Алёна Фонарёва. — Деньги сильно пригодились для достройки дома, который выделили для нашей семьи от предприятия», — добавляет молодой бухгалтер.

В СПК «Колхоз Совет» благодаря программе также работает молодой специалист. Наталья Нешатаева переехала в село Архангельское из Кудымкара по совету подруги. «О возможности участия в программе мне рассказала председатель колхоза, — говорит Наталья Нешатаева. — В городе найти работу сейчас сложно, а тут предложили постоянную работу и хорошие условия», — считает молодой бухгалтер. Она продолжает получать образование, обучается заочно в ПГАТУ, повышая свой профессионализм в сфере бухучёта, а на работе получает практику. По словам Натальи, уезжать она не собирается, хотя и на всякий случай добавляет, что от изменений в личной жизни никто не застрахован.

Напомним, что существуют два вида материальной поддержки для молодых специалистов, устроившихся на работу на предприятия в сельском хозяйстве Пермского края: единовременная и стимулирующая выплаты. Специалист в высшим образованием может претендовать на два вида поддержки на сумму до 300 тыс. руб., со средним специальным образованием — до 200 тыс руб.

По мнению профессора кафедры организации аграрного производства ПГАТУ Татьяны Ярковой, молодые кадры нужны везде, и, конечно, их важно привлекать в сельское хозяйство. «Если закрыть первичные потребности человека, то тогда у него будет возможность самореализации в той сфере, которую он для себя выбирает, — говорит Татьяна Яркова. — Кадры нужно привлекать, в том числе и в сельскую местность. Не секрет, что население в России стареет, а для развития сельхозпроизводств нужны квалифицированные кадры. Без них нельзя говорить о развитии и внедрении высоких технологий в производство», — считает профессор ПГАТУ.

Условия программы предполагают заключение договора между молодым специалистом, сельхозорганизацией и министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Среди требований для получения единовременной выплаты — трудоустройство в сельскохозяйственную организацию не позднее двух лет после окончания учебного заведения. При этом молодой специалист должен взять на себя обязательство отработать в сельскохозяйственной организации не менее трёх лет. После истечения срока договора о предоставлении единовременной выплаты молодой специалист может претендовать на получение стимулирующей выплаты. Для этого нужно обратиться в министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края не позднее двух месяцев со дня окончания действия договора о получении единовременной выплаты. А затем нужно будет взять на себя обязательство отработать в сельхозорганизации не менее трёх лет. Претендовать на оба вида материальной поддержки могут граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет. В случае невыполнения срока программы средства нужно вернуть в краевой бюджет.

С 2020 года в России будет запущена новая федеральная комплексная программа развития сельских территорий. По данным краевого минсельхозпрода, по первому этапу этой программы за три года в Пермском крае собираются потратить 1 млрд 433 млн руб., из которых 1 млрд 49 млн руб. должны поступить из федерального бюджета.

По одному из направлений этой программы на улучшение жилищных условий для сельских жителей за три года предполагается выделить 212,9 млн руб. Средства можно получить как на строительство жилья самим гражданам, так и для последующего заключения с ними договора социального найма.