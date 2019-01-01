Евгения Пастухова выпускающий редактор Куединский район возглавил глава поселения Поделиться Поделиться Твитнуть

На состоявшемся сегодня, 21 декабря, заседании Земского собрания Куединского района большинство депутатов поддержали кандидатуру главы Куединского сельского поселения Анатолия Верхоланцева на должность руководителя района. За него проголосовали 12 депутатов из 19 присутствовавших на заседании.

Предыдущий глава района Александр Горбунов отказался от участия в конкурсе накануне заседания конкурсной комиссии. Он снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Верхоланцева. Кроме него «во второй тур» вышел советник ректора ПГНИУ и бывший замминистра промышленности, инноваций и науки региона Андрей Шахаев. Его поддержали семь депутатов.

Всего в конкурсе участвовали восемь человек. Кроме Горбунова, Верхоланцева и Шахаева заявки подавали экс-директор УМТП «Куединские тепловые сети» и депутат от «Справедливой России» Владимир Денисенко, бывший начальник Контрольно-счётной палаты Андрей Мочалов, глава Талмазского сельского поселения Александра Васиуллина, экс-депутат Алексей Равелев и Антон Макаров.