Экс-глава Перми выступил против планов правительства РФ снизить нештрафуемый порог превышения скорости Поделиться Поделиться Твитнуть

Бывший глава Перми, депутат Госдумы РФ Игорь Сапко высказался против снижения нештрафуемого порога превышения скорости на дорогах до 10 км/ч. «Категорически против! Необходимо предлагать другие меры обеспечения безопасности на дорогах, говорю это как водитель с 30-летним стажем!», — заявил депутат на своей странице в Facebook.

Напомним, о планируемом снижении нештрафуемого порога сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов. Он уточнил, что новые правила будут внедряться в пилотных зонах: городах федерального значения, миллионниках или столицах субъектов. Политика цитируют «РИА Новости».

«В год такая мера только по городам позволит спасти более 1,8 тыс. жизней людей. Вот это цена вопроса», — подчеркнул Максим Акимов.