Банки Прикамья отменят комиссию за межрегиональные переводы Поделиться Поделиться Твитнуть

Банки избавят граждан от роуминга при переводе средств между регионами страны в рамках одного банка. Отныне комиссия при переводе средств между физлицами внутри банка не обусловлена открытием банковских счетов в иногородних отделениях банка.

Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин. Он вступит в силу 1 января 2020 года, сообщают в краевом минэке.

Комиссии за межрегиональные переводы, в частности, есть в «Сбербанке». 5% межрегиональных переводов облагаются комиссией.