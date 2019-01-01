Участок ул. Революции будет открыт 21 декабря Движение от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта организовано по двум полосам Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Перми Дмитрий Самойлов в своём Instagram сообщил об открытии движения по участку ул. Революции от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта с 21 декабря.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Запускаем движение на Революции от Куйбышева до Компроса — в режиме «односторонки» по двум полосам. Специально делаем это в субботу, чтобы за выходные автомобилисты могли привыкнуть и адаптироваться к изменению организации движения. На этом участке уже закончили переустройство теплотрассы, сетей газоснабжения, дождевой и бытовой канализации, сделали освещение. В следующем году приступим к монтажу трамвайных путей.

Напомним, реконструкция ул. Революции началась в 2018 году.