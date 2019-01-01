«МегаФон» привёз «КамАЗ» связи для главной ёлки страны Поделиться Поделиться Твитнуть

«МегаФон» установил мобильную базовую станцию в Бородинском лесничестве Москвы. Именно здесь была найдена ель, которая в этом году станет главной ёлкой страны.

Валентин Полозенко, директор по сетевой инфраструктуре «МегаФона»:

— Кремлёвская ёлка — это не просто символ Нового года на Красной площади. Все январские каникулы она будет радовать горожан, жителей России и туристов со всего мира, решивших встретить 2020 год и Рождество в Москве. Мы с радостью откликнулись на приглашение и просьбу помочь организовать связь в лесничестве и поучаствовать в создании праздничного настроения и сборах лесной красавицы в Москву для украшения главной площади страны.

Мобильный комплекс «МегаФона» на базе «КамАЗа», временно размещённый на месте спила кремлёвской ёлки, обеспечил стабильное радиопокрытие. Уникальность мобильной станции — в её независимости от стационарных объектов связи, что позволяет разворачивать её практически на любой территории.

По информации местных властей, для установки на Соборной площади Московского Кремля было выбрано дерево высотой 25 м и возрастом 90 лет. Специальная комиссия обращала особенное внимание на форму кроны и сохранность ветвей лесной красавицы, которая будет доставлена в Кремль через ворота Спасской башни. Это уже вторая ель из Бородинского лесничества, отобранная специалистами на роль главной ёлки страны. После окончания праздника из дерева планируется изготовить памятные сувениры.

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