Дмитрий Енцов журналист В Перми состоится аукцион, все средства которого направят на благотворительность С лотами можно ознакомиться с 26 декабря по 6 января Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми с 26 декабря 2019 года по 6 января 2020 года состоится арт-фестиваль «Всякое добро», все средства от которого будут направлены на нужды подопечных фонда «Дедморозим».

Как сообщила PR-менеджер фестиваля Анастасия Юргутите, фестиваль организовывают «специалисты в разных творческих сферах, которые решили объединиться для доброго дела».

В программе – выставка пермских художников, онлайн-аукцион произведений искусства, выступления более 20 творческих проектов.

Музыкальная часть состоится с 3 по 5 января на нескольких площадках. В частности, в частной филармонии «Триумф» и Центре городской культуры.

В заключительный день фестиваля актёры театра «Новая драма» представят спектакль «Летели качели». Также запланирован показ экспериментального фильма-концерта «Междуречью».

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Предаукционная выставка, на которой будут представлены все лоты, откроется 26 декабря в 18:30 в Центре городской культуры.

На самом аукционе можно будет приобрести работы пермских художников: картины, рисунки, световые объекты, скульптуры Максима Каеткина, Рады Денисенко, Александра Юнусова, Александра Кошелева, Максима Нурулина, Ольги Молчановой-Пермяковой, Анатолия Френкеля, Ксении Козловой, Игоря Турбина, Юрия Шикина и Петра Стабровского.

Аукцион завершится в 00:00 6 января.

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