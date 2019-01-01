ЖК «Салют»: поехали! Поделиться Поделиться Твитнуть

12 декабря 2019 года девелопер PAN City Group объявил о старте продаж второго концептуального дома с ярким дизайном в деревне Кондратово — ЖК «Салют» по ул. Камская 2/4. Это продолжение хорошей истории! Первый дом ЖК «Салют» на ул. Камская 2/2 был введён в эксплуатацию в декабре 2018 года — на 6 месяцев раньше заявленного срока. Это стало приятным сюрпризом для новосёлов.

У жилого комплекса свой характер — это целое произведение искусства, в котором сочетается функциональность современного жилья и грамотные планировочные решения.

Почему покупать на старте продаж всегда выгоднее?

1. На старте продаж всегда самая минимальная стоимость за 1 кв. м. В среднем от стадии котлована до ввода дома в эксплуатацию рост цены составляет от 13% до 16%, поэтому, чем позже принято решение о покупке квартиры, тем выше стоимость покупки. На сегодняшний день однокомнатную квартиру можно приобрести по цене от 2,1 млн.руб., двухкомнатную — от 2,4 млн руб., трёхкомнатную квартиру — от 3,1 млн руб.

2. Покупка жилья на стадии котлована — уникальная возможность выбора из полного ассортимента квартир, можно подобрать для себя и своей семьи максимально подходящую планировку, желаемый этаж и видовые характеристики. Стоит отметить, что все квартиры в ЖК «Салют» сдаются с современной отделкой «под ключ» с использованием качественных материалов. В каждой квартире устанавливаются надёжные входные металлические двери, современные межкомнатные двери, линолеум с плинтусом, обои нейтральных оттенков, натяжные потолки. Заезжай и живи!

3. Максимально удобные условия покупки!

4. Ввод дома в эксплуатацию — 3 квартал 2021 года. Это максимальный срок для рассрочки платежа при покупке, а, соответственно, самые лояльные платежи по графику. С каждым месяцем\ срок рассрочки будет уменьшаться, поэтому заключив договор с рассрочкой на старте продаж, вы получаете возможность уже сейчас купить квартиру по минимальной цене с максимальным сроком рассрочки. И самое приятное, что рассрочку платежа с беспроцентным периодом можно оформить без предоставления документов о заработной плате и трудоустройстве.

5. Выгодные ставки по процентам в банках-партнёрах! Ипотека банков-партнёров со ставкой от 8,5% годовых и минимальным первоначальным взносом от 10%. В качестве оплаты первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала. Также возможна ипотека по государственной программе «Семейная ипотека» по ставке 5% в ПАО ВТБ и ПАО Сбербанк (Постановление Правительства РФ номер 1711 от 30.12.2017 г.). Строительство ведётся по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в ПАО «Сбербанк». Счёт эскроу открывается участником долевого строительства (покупателем) в уполномоченном банке при подписании договора участия в долевом строительстве. Оплата по договору участия в долевом строительстве осуществляется путём перечисления денежных средств на указанный счет эскроу. Денежные средства покупателей находятся на счетах эскроу до завершения строительства дома. Поэтому покупать квартиру в ЖК «Салют» безопасно даже на стадии котлована!

Подробности в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, шоссе Космонавтов, 111, корпус 43 2 этаж, и по тел. (342) 257-17-17.

ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО Специализированный застройщик «СИТИ Проект».

ЖК «Салют» — строящийся многоквартирный дом по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, дер. Кондратово, ул. Камская, 2/4. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://salutdom.ru/.

Рассрочку предоставляет застройщик ООО Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте https://salutdom.ru/, а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.