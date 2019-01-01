Изящество и отточенность музыкального рисунка оркестра Игоря Лермана Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская филармония в рамках VI Международного Рождественского фестиваля представляет камерный оркестр под управлением народного артиста Республики Татарстан Игоря Лермана с концертной программой «Оперетта — гала». В праздничной программе примут участие солисты Московского государственного академического театра оперетты, заслуженные артисты России: Пётр Кокорев — тенор, Ольга Белохвостова — сопрано, Анна Долгова — сопрано, Дмитрий Лебедев — тенор.

Оперетта — жанр старинный, но вечно молодой и любимый многими поколениями зрителей и слушателей. Лёгкая, искрящаяся, эмоциональная оперетта, затрагивающая самые глубины человеческой души, всегда говорит о самом главном — о любви.

В этом году исполнилось 137 лет со дня рождения «Короля оперетты» — венгерского композитора Имре Кальмана, с творчеством которого связан расцвет венской оперетты. На концерте прозвучат замечательные арии, сцены и дуэты из оперетт Имре Кальмана: «Сильва», «Марица», «Принцесса цирка», а также «Заздравная» песня легендарного композитора Исаака Дунаевского из кинофильма «Весна».

Камерный оркестр Игоря Лермана основан в 1988 году в Набережных Челнах. Известный многим под названием «Провинция», коллектив Лермана за годы своего существования заслуженно завоевал репутацию одного из лучших камерных оркестров страны. По мнению прессы и публики, манеру игры оркестра отличают высочайшее мастерство, изящество и отточенность музыкального рисунка, а также полная эмоциональная отдача оркестрантов и дирижёра. Репертуар оркестра включает сочинения нескольких эпох — от музыки барокко до произведений наших современников. Коллектив много гастролирует в России, за рубежом. В разное время с оркестром выступали Елена Образцова, Николай Петров, Борис Березовский, Сиприен Катсарис, Виктор Третьяков и многие другие выдающиеся музыканты современности.

По данным Пермской краевой филармонии

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