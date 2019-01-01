Блогер Илья Варламов запланировал прогулку с мэром Перми Встреча состоится 28 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Блогер Илья Варламов может вновь посетить Пермь 28 декабря по приглашению мэрии. Планируется, что он встретится с главой города Дмитрием Самойловым для съёмок шоу — «Большая дорога с мэром», чтобы оценить благоустройство Перми. Об этом сообщила начальник пресс-службы администрации Перми Наталья Шушпанова в интервью пиар-агентству «Март».

Как добавила Наталья Шушпанова, Дмитрий Самойлов «покажет город с лучшей стороны, покажет проблемы и как их решать». Если график Ильи Варламова изменится, мэрия готова согласовать другую дату для встречи.

Напомним, ранее Илья Варламов посетил Пермь. Тогда он сообщил в своём Instagram: «Несмотря на адовую погоду, я выжил и даже ничего себе не сломал. В Перми просто невероятно позитивные люди, а иначе тут просто не выжить».