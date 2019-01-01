Дмитрий Медведев поручил за шесть лет полностью решить проблему с жильём для детей-сирот Поделиться Поделиться Твитнуть

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать шестилетнюю программу, в результате исполнения которой должна быть полностью решена проблема с жильём для детей-сирот. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам совещания. Эти данные приводит пресс-служба партии «Единая Россия».

«С учётом накопленной задолженности по предоставлению жилья детям-сиротам премьер-министром принято решение, что мы совместно должны принять шестилетнюю программу полной ликвидации задолженности, вне зависимости от того, сколько потребуется на это финансовых ресурсов», — сказала Голикова.

По её словам, для выполнения программы будут использоваться два источника.

«Это и дополнительные средства федерального бюджета — ещё до совещания мы согласовали, что к тем 7,7 млрд руб., которые сейчас есть в бюджете на 2020 год, в рамках поправок будущего года будет добавлено 2,3 млрд руб. Плюс, сейчас в рамках подготовки шестилетней программы наверняка сумма будет ещё дополнительно увеличена», — отметила вице-премьер.

Она также отметила, что по итогам совещания дано поручение проработать вопрос не только обеспечения жильём в рамках социального найма, но и возможности предоставления государственных жилищных сертификатов, ипотеки и иных компенсационных выплат.

В Пермском крае выбрать альтернативный способ получения жилья могут более 900 детей-сирот. Сертификат, который смогут получить дети-сироты, рассчитан на помещение площадью 28 кв. м, при этом стоимость 1 кв. м не должна превышать 43,2 тыс. руб. Уже до конца текущего года у муниципалитетов появится возможность воспользоваться этим механизмом.

Ирина Ермакова, региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия»:

— Контроль за обеспечением жильём детей-сирот — это одно из направлений работы проекта «Крепкая семья». Вместе с тем важно не просто обеспечить детей жильём, важно, чтобы у них появились навыки самостоятельной жизни, ответственного отношения к имуществу. А это, безусловно, большая работа, которая решается в рамках межведомственного взаимодействия, и наша общая задача — вместе с ключами от квартиры проконтролировать готовность к самостоятельной жизни, умению вести бюджет, планировать расходы, т. е. пониманию тех самых основ финансовой грамотности, которые необходимы.