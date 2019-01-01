Дмитрий Енцов журналист В Перми на ледовом шоу выступит Алина Загитова Поделиться Поделиться Твитнуть

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в ледовом шоу «Чемпионы на льду», которое состоится в пермском УДС «Молот» 3 апреля 2020 года.

В афише мероприятия указано, что помимо Загитовой в шоу примут участие Александра Трусова, Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили, Алёна Косторная, пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Камила Валиева, Даниил Самсонов.

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