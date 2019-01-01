Дмитрий Енцовжурналист
Бродячие собаки покусали пермскую журналистку
В Мотовилихинском районе Перми, на ул. Гашкова, утром 19 декабря бродячие собаки напали на журналистку «АиФ-Прикамье» Любовь Погодину. Об этом сообщает само издание.
По словам пострадавшей, собаки напали, когда журналистка шла на работу.
«Вдруг две из них (обе с жёлтыми бирками на ушах) внезапно подскочили ко мне и напали сзади. Одна укусила меня за ногу, вторая порвала пуховик. Честно говоря, когда они на меня напали, я очень испугалась, не знала, что делать. Рядом при этом никого не было. Тогда я закричала и их отогнала», — цитирует издание Любовь Погодину.
Журналистка написала сообщение в службу отлова.