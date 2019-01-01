Дмитрий Енцов журналист Прежний корпус пермского аэровокзала будет использоваться под грузовой терминал Поделиться Поделиться Твитнуть

Корпус аэровокзала Большое Савино, который использовался до ввода нового терминала международного аэропорта Пермь, будет использоваться под грузовой терминал. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на региональный минтранс.

«Решено использовать помещения старого аэровокзала под грузовой терминал, базу авиационно-технического обслуживания, размещение административно-управленческого персонала, а также организацию единого пункта пропуска персонала и транспорта взамен существующих пунктов», — сообщили в министерстве.