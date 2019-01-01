Дмитрий Енцовжурналист
Заключён контракт на проектирование краеведческого музея
Стоимость работ 125,4 млн руб.
В четверг, 19 декабря, заключён контракт на проектирование краеведческого музея с ООО «ГК Строй-Эксперт» (Санкт-Петербург).
Музей будет располагаться в центральном корпусе «Завода им. Шпагина». Эта же компания занимается проектированием нового здания театра оперы и балета им. Чайковского
Как отметили в региональном минстрое, проектирование должно занять максимум один год и два месяца. Проект музея окончательно должен быть согласован в начале 2021 года.
Сумма контракта составляет 125,4 млн руб. Корпус бывшего завода является объектом культурного наследия.
Напомним, что в целом расходы на реставрацию корпуса железнодорожных мастерских под музейно-культурный комплекс (20,3 тыс. кв. м) оценили в 2,7 млрд руб. Работы предполагается завершить к 2024 году.