Дмитрий Енцов журналист МЧС предупреждает о метели и риске обрывов линий электропередачи Поделиться Поделиться Твитнуть

ГУ МЧС РФ по Пермскому краю сообщает о неблагоприятных метеоусловиях в регионе 19 и 20 декабря.

По данным ЦГМС, ожидаются снегопады с усилением к ночи, метель. Ветер восточный и юго-восточный с порывами до 12 м/с.

В этой связи министерство предупреждает о рисках обрывов линий электропередачи, заторов на дорогах, увеличения дорожно-транспортных происшествий.