Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае за год количество одобренных потребкредитов снизилось на 7% Поделиться Поделиться Твитнуть

На территории Пермского края в ноябре 2019 года банки выдали 28,3 тыс. потребительских кредитов, это на 7,4% меньше, чем год назад. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По мнению экспертов, снижение связано с более тщательным «отбором» банками заёмщиков, в том числе введение в октябре этого года показателя долговой нагрузки (ПДН) усилило тенденцию по более тщательной оценке заёмщиков.

Снижение количества одобренных потребкредитов — тенденция для всей России. В ноябре в рамках всего государства выдано потребкредитов на 3,8% меньше. Из 30 исследованных регионов снижение показателя отмечено в 22.