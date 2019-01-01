Дмитрий Енцов журналист В Прикамье долги по имущественным налогам физлиц составили 1,2 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Общая сумма имущественных налогов, начисленных к уплате за 2018 год жителям Пермского края, составляет 4,2 млрд руб.

Пресс-служба УФНС России по Пермскому краю сообщает, что по состоянию на 12 декабря неуплаченная сумма имущественных налогов, начисленных за 2018 год, составляет 1,2 млрд руб.

В прошлом году по имущественным налогам за 2017 год начислено 4 млрд руб., и по состоянию на 14 декабря 2018 года задолженность составляла 1,3 млрд руб.