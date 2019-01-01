Евгения Пастухова выпускающий редактор Минфин поищет в муниципалитетах деньги на софинансирование программы развития сельских территорий Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководители муниципалитетов Пермского края посетовали на то, что вряд ли смогут изыскать средства на софинансирование программы по комплексному развитию сельских территорий. Это произошло на заседании Совета глав 19 декабря.

В частности, об этом заявила глава Кишертского МО Тамара Конопаткина. Согласно требованиям Минсельхоза РФ, 70% средств предоставляет Федерация, а 30% — доля муниципалитета.



Напомним, программа направлена на благоустройство сельских территорий и стартует в 2020 году. На её реализацию в крае будет направлено 530 млн руб.: 271 млн руб. — из федерального бюджета, 100 млн руб. — из краевого, 159 млн руб. — из местных бюджетов.



Губернатор Максим Решетников отметил, что это надо было учесть при составлении местных бюджетов, поскольку объём средств для края Минсельхоз подтвердил в октябре, и в сравнении с другими регионами он значителен.

Глава региона обратил внимание, что муниципалитеты получают достаточно средств из краевого бюджета.

«Деньги у вас есть, — иронично заметил Решетников. — Короче, с вас 30%. Бурундук — птица, ищите перья. Деньгами вы насыщены. Речь идёт о благоустройстве ваших же сёл. Не мы установили такой процент софинансирования, но нам не отвертеться».

Он уточнил у присутствовавшей на заседании первого вице-премьера Ольги Антипиной, распределили ли компенсации за досрочную отмену ЕНВД. И получив утвердительный ответ, пошутил: «Ну конечно, те, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели».



В итоге губернатор поручил минфину до конца года проработать с территориями этот вопрос и «предложить им варианты».



Решетников добавил, что главы должны до конца января прислать перечень объектов на участие в программе. И подчеркнул, что её реализация должна быть под личным контролем глав. Слишком велики риски попасть в число неблагонадёжных регионов. Если край не освоит средства, то в перспективе ему «закроют путь к большим деньгам», например, по программе газификации и другим крупным проектам: «Сейчас вляпаемся, потом не отмоемся».