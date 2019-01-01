Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 20 по 27 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Пора уже законодательно запретить работу в последние недели перед Новым годом: иначе как успеть посетить все эти многочисленные рождественские ярмарки, выставки, концерты и прочие не менее интересные события?

Новый год в Перми вновь начнётся благотворительным арт-фестивалем «Всякое добро». По словам организаторов, ещё больше пермских художников и музыкантов, чем в прошлом году, объединятся ради чудес для подопечных фонда «Дедморозим». В программе двухнедельного благотворительного арт-фестиваля — выставка пермских художников, онлайн-аукцион произведений искусства, выступления более 20 музыкальных групп и многое другое.

На традиционном благотворительном онлайн-аукционе будут представлены картины, рисунки, световые объекты, скульптуры художников Перми разных школ и направлений: Максима Каёткина, Рады Денисенко, Александра Юнусова, Александра Кошелева, Максима Нурулина, Ольги Молчановой-Пермяковой, Анатолия Френкеля, Ксении Козловой, Игоря Турбина, Юрия Шикина и Петра Стабровского.

На предаукционной выставке (0 +) будут представлены все лоты аукциона.

Сразу после вернисажа начнётся концерт группы Rhythmofonic (0 +).

Центр городской культуры, 26 декабря — 5 января, вернисаж 26 декабря в 18:30

Продолжается VI Международный рождественский фестиваль (6+) Пермской филармонии. На концерте камерного оркестра под управлением народного артиста Республики Татарстан Игоря Лермана в концертной программе «Оперетта — гала» (6+) прозвучат арии, сцены и дуэты из оперетт Имре Кальмана «Сильва», «Марица», «Принцесса цирка», а также «Заздравная песня» Исаака Дунаевского из кинофильма «Весна» и многое другое

Органный концертный зал, 21 декабря, 18:00

На рождественском концерте Пермской хоровой капеллы мальчиков «Свет рождественской звезды» (6+) зрители услышат «Рождественскую ораторию» Камиля Сен-Санса. Традиционно в концерте участвуют ведущие коллективы Пермской хоровой капеллы мальчиков: концертный хор мальчиков, мужской и смешанный хоры под управлением художественного руководителя капеллы композитора и дирижёра Дмитрия Батина. В концерте принимают участие Евгения Камянская (орган), Камерный оркестр Пермского государственного института культуры, солисты Пермского театра оперы и балета Лилия Ахметова (арфа), Наталья Кириллова (сопрано), Наталья Буклага (меццо-сопрано), Эдуард Морозов (баритон).

Органный концертный зал, 23 декабря, 19:00

В премьерной программе «SibDUO представляет...» (6+) встретятся баянный дуэт из Санкт-Петербурга SibDUO и Оркестр русских народных инструментов Пермской филармонии. В программе: «Восемь восьмых» Натальи Хондо, «Карагоды весны» и «Линия сердца» Артема Нижника, «Балканская рапсодия» Вячеслава Семёнова и «Цыганская рапсодия» Виктора Гридина, а также другие произведения для баяна и оркестра народных инструментов, созданные отечественными композиторами.

Органный концертный зал, 25 декабря, 19:00

Обновлённый хор Пермского театра оперы и балета выступит с рождественским концертом, где исполнит ораторию Георга Фридриха Генделя «Мессия» (6 +).

Оратория «Мессия» — ярчайшее озарение, посетившее Георга Фридриха Генделя в период, когда его слава стремительно угасала. К 1740-м годам положение композитора при английском дворе стало очень шатким: сил для работы оставалось все меньше, недоброжелатели среди аристократов срывали концерты, публика предпочитала его сочинениям итальянские оперы. Гендель подавлен и думает о том, чтобы покинуть свою вторую родину. «И как раз в этот час он создал творение, которому было суждено упрочить за ним мировую славу», — отмечал Ромен Роллан.

Оратория посвящена эпизодам из жизни Иисуса Христа. В её основе Апокалипсис, Первое послание апостола Павла к Коринфянам, а также Псалом №2 в переводе Джона Мильтона. Вершинный эпизод произведения — «Аллилуйя». Завершив эту часть, автор воскликнул в слезах: «Я думал, что открылось небо и я вижу Творца всех вещей».

В концерте участвуют солисты: сопрано — лауреат «Золотой маски» Диляра Идрисова, меццо-сопрано — Наталия Ляскова, тенор — Сергей Годин, бас — Лисандро Абади (Бразилия — Швейцария). Дирижёр — Артём Абашев, хормейстер — Евгений Воробьёв.

Пермский театр оперы и балета, 27 декабря, 19:00

Новогодний Red market (0+) соберёт под одной крышей интересные марки одежды и молодых дизайнеров, рестораторов, бьюти-специалистов и музыкантов. Традиционно на маркете будет работать фуд-зона. Оба дня на Red market можно будет послушать выступления пермских и приезжих музыкантов. В первый день маркета московская певица Лиза Громова представит свою новую пластинку (16+). Также на музыкальной сцене выступят пермские DJ Классен и DJ Fifty, KAPUSHA, «via Весна», екатеринбургские The ABC и другие (16 +).

Завод Шпагина, 21, 22 декабря, 12:00

СНЕГОWEEK (0+) — фестиваль для тех, кто верит в новогодние чудеса. В программе: Фестиваль детских и взрослых спектаклей Сказка Family: восемь театров, 24 постановки подарят мальчикам, девочкам и их родителям самые разные эмоции. Измерить уровень Рождества, прогуляться по аллее тортов, блистать на балу десертов, выиграть в чемпионате «Крестики-пончики»… Sweet Land: сладкий маркет — рай для сладкоежек и ценителей полезных сладостей. Около 65 компаний представят свою продукцию на сладкой ярмарке. Десять мастерских проведут 15 новогодних мастер-классов для детей и взрослых.

Завод Шпагина, с 26 января

Новогодняя премьера «Принц Пломбир» (0+ от 5 лет) — сказка о том, как ребята Аня и Ваня попадают в сказочную страну Сладландию, где все и всё сделаны из вкусностей и сладостей. Но так ли приятно оказаться в стране, которой правит принц Пломбир? Он объявляет всех детей и деда Мороза настоящими врагами, а также запрещает Новый год. Изменит ли ход вещей неожиданное появление двух простых детей?

Пермский театр юного зрителя, с 22 декабря, 11:00 13:30, 16:00

В исполнении двух кельтских арф в «Рождественскую ночь» (18+) можно будет услышать ирландские, шотландские, английские, польские, чешские, русские, греческие колядки, авторские мелодии, григорианский хорал и рождественские гимны, народные мелодии. Выступают: Лилия Ахметова — кельтская арфа и Ирина Пыжьянова — кельтская арфа.

Католический костёл, 25 декабря, 23:00

В живописном проекте «Реконструкция» (6 +) московская художница Катерина Филимонова создаёт новую реальность, рождённую воспоминаниями. «Я гуляю по любимым местам в разных городах и странах, смотрю на улицы и дома, и передо мной параллельным рядом всплывают фрагменты виденных мною фресок и картин. Они накладываются на изображения безлюдных улиц и площадей, они изменяют эти изображения, дополняют, «реконструируют» их и создают уже другую реальность», — говорит художница. На выставке представлены крупноформатные живописные произведения, созданные в последние годы.

Пермская художественная галерея, до 2 февраля

На выставке новых поступлений «По следам Голема» (0+) представлены 14 экспонатов: работы российских скульпторов Натальи Корчёмкиной и Инны Роговой. «По следам Голема» — выставка мифов и легенд в контексте современной культуры. Адам — первый человек, которого Бог создал из глины, и Голем — существо из еврейской мифологии, подобное человеку, созданное также из глины — отправные точки выставочного проекта. В центральной части экспозиции находится объект «Северное сияние», символ непреодолимого рубежа и горизонта человеческих исканий. Вокруг него располагаются части глиняного Голема.

Музей современного искусства PERMM, до 19 января

Открылась выставка фарфора (0+), найденного летом при археологических раскопках в центре города. Впервые уникальная находка Камской археологической экспедиции будет показана полностью. Клад насчитывает 255 предметов: столовый фарфоровый сервиз, кофейно-чайный сервиз, чайный сервиз, а также медная и стеклянная посуда. Старый деревянный ящик, в котором находились эти предметы, был найден летом 2019 года во время раскопок в историческом центре города — на улице Ленина, 16 (ранее — ул. Покровская). Вся посуда была бережно обёрнута пермскими газетами 1915-1917 годов, которые при вскрытии ящика рассыпались, частично оставив отпечатки на посуде. По клеймам на фарфоре удалось установить, что посуда была изготовлена на Рижской, Дулёвской, Дмитровской (в Вербилках) фабриках «Товарищества производства фарфоровых, фаянсовых и майоликовых изделий М. С. Кузнецова».

Дом Мешкова, с 17 декабря

Киностудия «Новый курс» готовится отпраздновать 30-летний юбилей. За годы своего существования студия сняла почти 100 документальных и игровых фильмов.

Выставка под названием «30+» (0+), которая разместилась в кинотеатре «Премьер», будет развиваться в нескольких измерениях. При в ходе в кинотеатр разместится «линия времени» с главными событиями и героями.

Предметный ряд экспозиции включает подлинные киноплёнку, цифровые носители, видеокассеты, используемые в съёмках на киностудии «Новый курс» с конца 1980-х по 2010-е годы, а также архивные фото, фиксирующие процесс съемки.

В пространстве кинотеатра «Премьер» будут рассеяны киноинсталляции, посвящённые кинопроизводству и знаковым фильмам киностудии. Экспозиция будет оснащена QR-кодами, благодаря которым каждый сможет совершить длительное путешествие в мир пермского кино. В виртуальном пространстве выставки можно подробнее познакомиться с историей киностудии, увидеть кадры со съёмок, видеоинтервью режиссёров и других сотрудников «Нового курса», вспомнить, что происходило в стране в период с 1989 года по настоящее время.

Куратором выставки «30+» выступила кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории философии Пермского государственного национального исследовательского университета Анна Суворова. Художественное решение — Пётр Стабровский.

Киноцентр «Премьер», до 14 января, ежедневно с 15:00

В программе праздника «Рождественская сказка» (12+) — игры, песни, загадки, викторины, рождественские традиции Германии и Австрии, праздничное чаепитие и сюрприз от Дягилевской гимназии. В этот же вечер состоится подведение итогов и награждение победителей конкурсов рождественской выпечки по немецким рецептам и иллюстраций к сказке Гофмана «Щелкунчик».

Пермская краевая библиотека им. Горького, 22 декабря, 12:00

Здесь же откроется выставка «Новый год и Рождество» (6+) в отделе редких книг. В экспозиции книги и журналы с рассказами и стихами, страничками с рецептами. На выставке можно прочитать заметки о том, как праздновали Новый год и Рождество в разные века, увидеть книгу М. Я. Чапкиной «Привет из столицы! Советская поздравительная открытка 1917-1991», выпуски журнала «Лукоморье», издававшегося до 1917 года, и многое другое.

Пермская краевая библиотека им.Горького, с 23 декабря

Цель новогоднего пушистого праздника «Котофест» (0+) — пристроить как можно больше котиков, чтобы Новый год они праздновали уже в обнимку с хозяевами, а также собрать помощь для приюта «Матроскин» и сделать так, чтобы ни одно животное не голодало в будущем году! На «Котофесте» пермяков будет ждать больше 20 котиков из приюта «Матроскин», новогодняя ярмарка с интересными вещицами, живая музыка, благотворительные кафе с зимним меню, мастер-классы по декору и изготовлению новогодних игрушек, детская зона с игровой площадкой и аквагримом, разбивание пиньяты, сбор отходов в переработку, лекции об уходе за кошками от ведущих ветеринаров города Перми.

ТЦ «Разгуляй», 22 декабря, с 12:00 до 18:00

Лекцию «Рекурсивное величие постсоветского ампира» (18+) прочитает Сергей Жариков — основатель легендарной группы ДК, незаурядный музыкант, оказавший значительное влияние на становление и развитие «русского рока» как культурного феномена, более того — придумавший и введший в обиход само это понятие. В 2017 году он стал лауреатом премии «Нонконформизм». Творчество Сергея Жарикова представляет собой редкий в современной русской культуре пример не подлежащего внутренней и внешней цензуре способа производства мысли, подлинной самобытности, подпольного, если угодно, но, тем не менее, чрезвычайно острого и оригинального философствования.

Центр городской культуры, 21 декабря, 18:00