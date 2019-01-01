Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 20 декабря
В Перми открылся «Ледовый сезон». В минувшие выходные в краевой столице стартовал сезон массовых катаний на коньках.
Стратегия жизни. Агропром Пермского края увеличивает объёмы производства.
Ситуация на контроле. Независимая оценка показала: тараканов в больнице нет.
Сергей Ильин: Смешанная модельформирования думы сегодня выглядит сбалансированной. Депутат Пермской городской думы — о том, почему он против строительства «социалки» за счёт застройщиков, о выборах, повышении тарифа на проезд и 300-летии города.
Детский сад в ЖК «Гулливер» примет детей в начале нового года. «КОРТРОС» ещё раз подтвердил статус надёжного партнёра и качественного застройщика.
Право на выбор. Четыре пермские семьи получили денежные выплаты вместо земельных участков.
Театральное чудо. В Пермском театре юного зрителя провели новогоднюю благотворительную акцию.
Губернское, новогоднее. Пермский дом народного творчества «Губерния» подготовил новогодние праздничные программы.
Подарки без разочарований. Как удивить и порадовать близких людей в новогоднюю ночь?
От ротонды... до ротонды. Как Пермь встречала императора Александра I.
Куда пойти с 20 по 27 декабря. Афиша культурных мероприятий в Перми.
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