Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 20 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми открылся «Ледовый сезон». В минувшие выходные в краевой столице стартовал сезон массовых катаний на коньках.

Стратегия жизни. Агропром Пермского края увеличивает объёмы производства.

Ситуация на контроле. Независимая оценка показала: тараканов в больнице нет.

Сергей Ильин: Смешанная модельформирования думы сегодня выглядит сбалансированной. Депутат Пермской городской думы — о том, почему он против строительства «социалки» за счёт застройщиков, о выборах, повышении тарифа на проезд и 300-летии города.

Детский сад в ЖК «Гулливер» примет детей в начале нового года. «КОРТРОС» ещё раз подтвердил статус надёжного партнёра и качественного застройщика.

Право на выбор. Четыре пермские семьи получили денежные выплаты вместо земельных участков.

Театральное чудо. В Пермском театре юного зрителя провели новогоднюю благотворительную акцию.

Губернское, новогоднее. Пермский дом народного творчества «Губерния» подготовил новогодние праздничные программы.

Подарки без разочарований. Как удивить и порадовать близких людей в новогоднюю ночь?

От ротонды... до ротонды. Как Пермь встречала императора Александра I.

Куда пойти с 20 по 27 декабря. Афиша культурных мероприятий в Перми.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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