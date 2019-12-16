162 площадки в Прикамье покажут пресс-конференцию с президентом РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае пресс-конференцию Президента России Владимира Путина можно будет посмотреть на 162 открытых площадках, сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). При этом Пермский край занял первое место среди регионов страны по количеству расположенных площадок для просмотра пресс-конференции.

Показ и обсуждение будут осуществляться в библиотеках городов края. В частности, трансляции пройдут в библиотеке им. А. М. Горького и в краевой библиотеке им. Кузьмина. Список других адресов доступен на сайте регионального отделения ОНФ.

Начало пресс-конференции — 19 декабря в 14:00 по местному времени.



