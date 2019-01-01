Евгения Пастухова выпускающий редактор Кизел, Кудымкарский и Кунгурский районы — в лидерах по числу фиктивных ответов на «Управляем вместе» В Перми «отличились» Свердловский, Индустриальный и Дзержинский районы Поделиться Поделиться Твитнуть

На состоявшемся сегодня, 19 декабря, заседании Совета глав муниципальных образований подвели итоги работы территорий с порталом «Управляем вместе». В 12% случаев власти, как выразился губернатор Максим Решетников, «проводят работы в фотошопе». То есть муниципалитет отчитывается, что проблему устранил, а потом жители опровергают это. В топе лидеров по числу опровержений — Кизел, Кудымкарский район (сейчас — муниципальный округ), Кунгурский район. В Перми чаще всего фиктивно решают проблемы в Свердловском, Индустриальном и Дзержинском районах. При этом в 30% случаев работы проводятся, но, по словам замминистра информразвития и связи Пермского края Андрея Комракова, таким образом, что ситуация либо вообще не меняется, либо становится ещё хуже. В 25% их проводят частично, в 23% — не проводят вообще, а в 16% выполняют некачественно.

В целом в 2019 году на портале решено в пять раз больше вопросов, чем в 2018 году: 15,8 тыс. против 3,2 тыс. Всего опубликовано 22 тыс. обращений, из них 3,4 тыс. опровергнуто, 2,8 тыс. обещают решить в перспективе. В половине случаев из этих 15,8 тыс. решённых проблем они были устранены в установленные сроки — восемь дней. В лидерах по оперативности — Нытва, Чайковский, Кудымкар, Губаха и Лысьва; в Перми — Кировский, Орджоникидзевский и Мотовилихинский районы

Больше всего «обещают» (то есть откладывают на долгий срок) в Добрянке, Чернушке, Александровске, Нытве и Очёре. Максим Решетников посоветовал главам этих территорий «направлять энергию жителей в конструктивное русло». Если оперативно решить проблему нельзя (треть всех отложенных решений связана с отсутствием средств в бюджете, 22% — с сезонностью работ или погодными условиями, 18% — с поиском собственника или виновника, 16% — с действиями подрядчика), нужно давать людям ссылки на другие способы. Например, рассказывать о дополнительных программах, в рамках которых можно привлечь средства (инициативное бюджетирование, ТОС и т. д.)

Отдельно Максим Решетников попросил главу Пермского района Александра Кузнецова проанализировать ситуацию с рядом поселений муниципалитета (губернатор охарактеризовал их как поселения «с потерянным управлением», где «избрались и сидят начальнички»), на которые поступает на портале много жалоб от жителей. «Очень много раздражения от людей», — пояснил губернатор, подразумевая что главы этих территорий игнорируют обращения. В целом, по его словам, портал работает, люди ему доверяют.







