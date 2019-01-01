Выживший в авиакатастрофе пермяк требует от «Большого Савино» возобновления ежемесячных выплат Поделиться Поделиться Твитнуть

Житель Пермского края обратился к уполномоченному по правам человека в регионе, чтобы восстановить ежемесячные выплаты в виде компенсации от пермского аэропорта.

Как установил аппарат омбудсмена, в 1989 году в Тюменской области произошло крушение самолёта «Пермских авиалиний». Рейс перевозил работников «Красноленинскнефтегаза». Экипаж погиб, а пассажиры получили травмы. В результате черепно-мозговой травмы автор обращения утратил трудоспособность и стал инвалидом. «Большое Савино», посчитал заявитель, как правопреемник «Пермских авиалиний», обязано выплачивать инвалиду положенные выплаты.

Омбудсмен обратился в Уральскую транспортную прокуратуру, где был получен ответ, гласивший, что прекращение выплат идёт вразрез с положениями Всеобщей декларацией прав человека, Конституцией РФ, Гражданского кодекса, а также Конституцией РСФСР, действовавшей на момент авиакатастрофы.

В итоге прокуратура внесла представление в адрес генерального директора АО «Международный аэропорт «Пермь». Пресс-служба аэропорта не смогла оперативно предоставить комментарий на запрос «Нового компаньона».