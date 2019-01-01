Дмитрий Енцовжурналист
Прокуратура через суд потребовала от сельхозакадемии отремонтировать главный корпус
Представители вуза готовы это сделать, но только при финансовой поддержке федерального минсельхоза
Прокурор Ленинского района Перми обратился в районный суд с иском к ФГБОУВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д. Н. Прянишникова» с требованием «провести работы по сохранению объекта культурного наследия». Таковым является здание Мариинской женской гимназии (сейчас — главный корпус академии). Предварительное судебное заседание состоялось 19 декабря.
Поводом послужила претензия краевой Инспекции по охране объектов культурного наследия, которая в прошлом году обнаружила, что на здании, построенном в 1884—1887 годах, зафиксирована «фрагментарная деструкция кирпичной вкладки фасада и ограды», а также «разрушение кирпичной кладки домовой церкви». Вывод инспекции — здание находится в неудовлетворительном состоянии.
По мнению прокуратуры, дефекты несут угрозу жизни и здоровью граждан. В связи с этим решено вместо предписания в адрес руководства вуза подать иск.
До 30 сентября 2020 года вуз обязан разработать научно-проектную документацию работ, и все их завершить до декабря 2025 года.
Представитель ответчика — помощник ректора по общим вопросам Алексей Булдаков — признал законными требования инспекции, но сослался на финансовые ограничения.
По его словам, у вуза будут средства на разработку документации, которые в сумме составят 1,5 млн руб., но их не будет на сами работы. Так как фактическим учредителем вуза является федеральное Министерство сельского хозяйства, то руководство академии собирается запросить средства у минсельхоза.
«По примерным подсчётам, они обойдутся ориентировочно в 50 млн руб.», — отметил Алексей Булдаков.
Ответчик пояснил, что ориентировочно в феврале вуз будет в состоянии объявить конкурс на поиск подрядчика по подготовке научно-проектной документации.
Итогом предварительного заседание стало решение привлечь минсельхоз в качестве третьего лица. Следующее заседание назначено на 20 января 2020 года.