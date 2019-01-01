Дмитрий Енцов журналист Прокуратура через суд потребовала от сельхозакадемии отремонтировать главный корпус Представители вуза готовы это сделать, но только при финансовой поддержке федерального минсельхоза Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокурор Ленинского района Перми обратился в районный суд с иском к ФГБОУВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д. Н. Прянишникова» с требованием «провести работы по сохранению объекта культурного наследия». Таковым является здание Мариинской женской гимназии (сейчас — главный корпус академии). Предварительное судебное заседание состоялось 19 декабря.

Поводом послужила претензия краевой Инспекции по охране объектов культурного наследия, которая в прошлом году обнаружила, что на здании, построенном в 1884—1887 годах, зафиксирована «фрагментарная деструкция кирпичной вкладки фасада и ограды», а также «разрушение кирпичной кладки домовой церкви». Вывод инспекции — здание находится в неудовлетворительном состоянии.

По мнению прокуратуры, дефекты несут угрозу жизни и здоровью граждан. В связи с этим решено вместо предписания в адрес руководства вуза подать иск.

До 30 сентября 2020 года вуз обязан разработать научно-проектную документацию работ, и все их завершить до декабря 2025 года.

Представитель ответчика — помощник ректора по общим вопросам Алексей Булдаков — признал законными требования инспекции, но сослался на финансовые ограничения.

По его словам, у вуза будут средства на разработку документации, которые в сумме составят 1,5 млн руб., но их не будет на сами работы. Так как фактическим учредителем вуза является федеральное Министерство сельского хозяйства, то руководство академии собирается запросить средства у минсельхоза.

«По примерным подсчётам, они обойдутся ориентировочно в 50 млн руб.», — отметил Алексей Булдаков.

Ответчик пояснил, что ориентировочно в феврале вуз будет в состоянии объявить конкурс на поиск подрядчика по подготовке научно-проектной документации.

Итогом предварительного заседание стало решение привлечь минсельхоз в качестве третьего лица. Следующее заседание назначено на 20 января 2020 года.