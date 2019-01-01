Директором Пермского краеведческого музея назначена Татьяна Вострикова Музей ожидают «значительные перемены» Поделиться Поделиться Твитнуть

Приказом министерства культуры Пермского края Татьяна Вострикова назначена на должность директора Пермского краеведческого музея. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Татьяна Вострикова окончила исторический факультет ПГГПУ, работает в музее с 2007 года. После реализации культурно-образовательного проекта «Культурный слой» на базе Чайковского краеведческого музея перешла на должность заместителя директора по развитию. В этой должности проработала с 2008 года по настоящее время.

Как отметили в музее, Татьяна Вострикова возглавила музей «в преддверии значительных перемен»:

«Своё 130-летие Пермский краеведческий музей встречает большими проектами. Начиная с 2020 года и в течение трёх последующих лет нам предстоит преобразование двух самых посещаемых подразделений – «Хохловки» и Музея пермских древностей. В ближайшее время нас ждёт переосмысление концепции развития всего музея, и наши филиалы-флагманы станут стартовыми точками в этой непростой задаче. С 2020 года мы начинаем «строить» новый музей – музей «Пермский период» — и планировать переезд на «Завод Шпагина». Экспозицию АЭМ «Хохловка» мы планируем пополнить новыми архитектурными объектами, модернизировать инфраструктуру на территории, продолжим разведочные выезды и возобновим фольклорно-этнографические экспедиции по Пермскому краю. Перед нами время не только возможностей и творческих экспериментов, но и большой ответственности, поэтому приятно чувствовать уверенность в команде, вместе с которой мы заходим в новый период жизни музея».

Прежний директор музея Ольга Юдина уволилась по личным причинам.