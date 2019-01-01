Директором Пермского краеведческого музея назначена Татьяна Вострикова
Музей ожидают «значительные перемены»
Приказом министерства культуры Пермского края Татьяна Вострикова назначена на должность директора Пермского краеведческого музея. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Татьяна Вострикова окончила исторический факультет ПГГПУ,
работает в музее с 2007 года. После реализации культурно-образовательного
проекта «Культурный слой» на базе Чайковского краеведческого музея перешла на
должность заместителя директора по развитию. В этой должности проработала с
2008 года по настоящее время.
Как отметили в музее,
Татьяна Вострикова возглавила музей «в преддверии значительных перемен»:
«Своё 130-летие Пермский краеведческий музей встречает большими проектами. Начиная с 2020 года и в течение трёх последующих лет нам предстоит преобразование двух самых посещаемых подразделений – «Хохловки» и Музея пермских древностей. В ближайшее время нас ждёт переосмысление концепции развития всего музея, и наши филиалы-флагманы станут стартовыми точками в этой непростой задаче. С 2020 года мы начинаем «строить» новый музей – музей «Пермский период» — и планировать переезд на «Завод Шпагина». Экспозицию АЭМ «Хохловка» мы планируем пополнить новыми архитектурными объектами, модернизировать инфраструктуру на территории, продолжим разведочные выезды и возобновим фольклорно-этнографические экспедиции по Пермскому краю. Перед нами время не только возможностей и творческих экспериментов, но и большой ответственности, поэтому приятно чувствовать уверенность в команде, вместе с которой мы заходим в новый период жизни музея».
Прежний директор музея Ольга Юдина уволилась по личным
причинам.