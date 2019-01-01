«Пять голов — это очень много» «Молот-Прикамье» уступил московской «Звезде» Поделиться Поделиться Твитнуть

18 декабря ХК «Молот-Прикамье» начал предновогоднюю серию домашних матчей, где первым соперником стала московская «Звезда».

Напомним, «Звезда» основана в 2015 году и является резервной командой ХК ЦСКА.

Игра закончилась со счётом 3:5 в пользу «Звезды». Причём две шайбы в ворота пермяков были заброшены в первые четыре минуты. В составе пермяков шайбы забросили Артём Прохоров (дубль) и Денис Скатов.

Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Соперник имел сегодня очень много большинства. Я нечасто с таким сталкиваюсь, когда соотношение штрафных минут 12 на 2, и то 2 минуты дали нам на самом флажке. Не считаю, что соперник играл намного чище, но что имеем, то имеем. Надо было выстоять меньшинство и реализовывать моменты, которые были у нас. Плохое начало матча: 2 броска — 2 гола. Естественно, это бьёт по психологии, но выправили игру и даже перетянули на свою сторону. Но вновь удаления немного сломали нам игру и «накормили» нас очень сильно.

У нас сейчас и дисквалификации, и болезни, и «Северсталь» забрала двух игроков. Правда, двух молодых прислали, но, тем не менее, сегодня нам даже полный комплект нападающих не удалось собрать. Это нас не оправдывает, но ребята сегодня выкладывались, бились. Нужно забивать, а вратарям нужно ловить, без вратарей очень сложно выигрывать. Пять голов — это очень много.

Следующий матч турнира «Молот-Прикамье» проведёт на своей площадке 20 декабря. Соперник — «Химик» (Воскресенск).