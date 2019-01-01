Алёна Беляева В Пермском крае стартовали предновогодние ярмарки Поделиться Поделиться Твитнуть

У жителей Пермского края появилась возможность приобрести натуральные фермерские продукты для новогоднего стола и подарки для своих близких. Более 160 ярмарок пройдёт в ближайшие две недели в Перми и районах Пермского края. На ярмарках пермяков ждут натуральные фермерские продукты: свежее мясо, колбасы, деревенский хлеб, парное молоко и масло, а также полезные сладости: мёд, орехи и сухофрукты. Также традиционно спросом пользуются эксклюзивные изделия и сувениры народных мастеров: вышивка, изделия из берёсты и бисера, натуральная кожа и мех, головные уборы и одежда. Здесь также можно купить живые и искусственные новогодние ели.

В Перми самые крупные предновогодние ярмарки пройдут на городской эспланаде c 15 декабря по 8 января. Предусмотрена организация двух площадок — перед Театром-Театром и на площади перед памятником Героям фронта и тыла со стороны ул. Попова. На площадке перед памятником Героям фронта и тыла ярмарка будет работать в выходные дни 21—22 декабря, 28—29 декабря. Здесь будет организована развлекательная программа для детей, в частности, бесплатные мастер-классы по рисованию новогодних открыток, изготовлению имбирных пряников, созданию игрушек из керамики, а также конкурсы с призами и выступления творческих коллективов.

На второй площадке — перед Театром-Театром — ярмарка начнёт работу с 20 декабря и будет функционировать все новогодние праздники до 9 января. С 10:00 до 20:00 ярмарочная торговля будет осуществляться в 20 деревянных домиках, украшенных светодиодными гирляндами, ёлочными ветками и золотыми шарами. Для жителей города будет предусмотрена новогодняя программа с участием Деда Мороза и Снегурочки и музыкальное сопровождение, в вечернее время — выступления творческих коллективов. В новогоднюю ночь работа ярмарки продлена до 4:00.

Развитие и поддержка малых форм хозяйствования на селе осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Так, например, пчеловод из Ординского района Денис Калугин производит разнообразные продукты из мёда. Он уже давно участвует в ярмарках. Перед Новым годом он собирается представить свою продукцию пермякам на городской эспланаде.

«Благодаря ярмаркам мою продукцию стали узнавать, — говорит фермер. — Мне стало проще её продавать. Хотелось бы, чтобы их организовывали чаще, они становятся местом и реализации продукции, и одновременно их рекламой». Денис Калугин подчеркнул, что он общается с другими предпринимателями и у них тоже остаются положительные впечатления от ярмарок.

Фермер из Барды Наиля Шамгунова реализует на ярмарках в Перми свежее мясо кур, индейки, цыплёнка-бройлера и гуся. Она участвует в ярмарках ежегодно.

Наиля Шамгунова, фермер:

— Это живое общение с людьми. На ярмарках я уже давно, поэтому появились постоянные покупатели, но, конечно, основной трафик зависит от места, где стоит палатка.

ООО «Агрофирма «Шадейка» представляет свою продукцию на ярмарках в Перми недавно. На предприятии занимаются переработкой мяса, в основном свинины и говядины, продают полуфабрикаты. «О ярмарках я узнала от своего знакомого, который уже давно в них участвует, — говорит директор предприятия. — Ещё очень радует, что на ярмарках торговое место и электроэнергия предоставляются бесплатно», — добавляет она.

Для участия на ярмарке в Перми фермеру достаточно подать заявку через сайт Пермского городского бизнес-инкубатора. Документация на продукцию на ярмарках проверяется. Места для фермеров с подведённым к ним электричеством предоставляются бесплатно.

Как ранее отметил на заседании правительства губернатор Пермского края Максим Решетников, формат ярмарок за последние два года себя зарекомендовал: он удобен для жителей и позволяет приобрести свежую продукцию у местных производителей рядом с домом.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Зачастую для местных фермеров становится проблемой, где реализовать свою продукцию, а для жителей крупных населённых пунктов — где её купить. Проведение ярмарок решает эти вопросы, поэтому во всех крупных городах края ярмарки должны проводиться регулярно.

В этом году в Пермском крае уже провели около 1,5 тыс. ярмарок. В краевом минсельхозпроде считают, что благодаря им решается одна из главных проблем фермерства — обеспечение доступности к рынкам сбыта.

В предновогодние дни в Пермском крае пройдёт более 160 ярмарок, из них около трети — в краевой столице, остальные — в городах Пермского края. Две площадки под ярмарочные мероприятия выделены в Березниках: 28 и 29 декабря фермеры будут представлять свою продукцию на ул. Челюскинцев, 12, а с 28 по 31 декабря — на Советской площади, 1. В Кунгуре ярмарка пройдёт 28 и 29 декабря на ул. Карла Маркса, 41.

Помимо предновогодних ярмарок в Перми и Пермском крае будут работать ёлочные базары. На сегодня в муниципалитетах уже работают 43 ёлочных базара, в Перми их 41, что практически в два раза больше, чем в прошлом году.