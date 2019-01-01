Министром госзакупок Пермского края назначен Павел Заргарян Чиновник полгода руководил ведомством в статусе «и. о.» Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным «Нового компаньона», с 19 декабря министром по регулированию контрактной системы в сфере госзакупок Пермского края назначен Павел Заргарян. Он занимал этот пост в статусе «и. о.» с июня 2019 года.

Напомним, ранее пост министра в течение двух лет занимал Лев Гершанок. Летом 2019 года он был назначен заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края.